За сутки на COVID-19 проверили 38 тыс. петербуржцев

В Единую региональную информационно-справочную службу поступило более 25 тыс. вызовов.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 38 079 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города 15 июля.

Операторы обработали 25 583 вызова, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Число обращений в службу "122" увеличивается с каждым днём. Согласно данным на 14 июля, за сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 34 446 человек.

Чтобы пройти пандемию коронавируса с минимальными потерями, медики призывают петербуржцев вакцинироваться. По словам врачей, им не справиться в одиночку со всемирным вирусом.

Фото: Piter.tv