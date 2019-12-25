За сутки на коронавирус проверили почти 35 тыс. петербуржцев

Число обращений в службу "122" увеличивается с каждым днём.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 34 446 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города в среду, 14 июля.

Операторы обработали 28 295 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее эпидемиолог назвала два варианта, как можно пройти пандемию коронавируса. Первый вариант – "естественное проэпидемичивание", второй вариант – вакцинация. Согласно данным на 13 июля, за сутки первично от COVID-19 привились 18 755 человек, вторично вакцинировались 8 915 петербуржцев.

Фото: Piter.tv