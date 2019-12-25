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За сутки на коронавирус проверили почти 35 тыс. петербуржцев
Сегодня, 16:51
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За сутки на коронавирус проверили почти 35 тыс. петербуржцев

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Число обращений в службу "122" увеличивается с каждым днём.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 34 446 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города в среду, 14 июля.

Операторы обработали 28 295 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее эпидемиолог назвала два варианта, как можно пройти пандемию коронавируса. Первый вариант – "естественное проэпидемичивание", второй вариант – вакцинация. Согласно данным на 13 июля, за сутки первично от COVID-19 привились 18 755 человек, вторично вакцинировались 8 915 петербуржцев.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, статистика, тест
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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