Эксперт прокомментировал решение Кремля не отбирать у губернаторов особые полномочия в условиях пандемии

Централизация могла бы помешать эффективной борьбе с COVID-19.

В Кремле не собираются отменять особые полномочия, полученные главами регионов во время пандемии, несмотря на рост заболевания коронавирусом в России. Об этом журналистам заявил Дмитрий Песков. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" выдвинули свое предложение, почему было принято такое решение.

Эксперты считают, что в регионах отлично знают, что такое COVID-19. Некоторые губернаторы даже успели переболеть им, как, например, глава Тувы Шолбан Кара-Оол. Это означает, что централизация только бы снизила эффективность методов борьбы с вирусом: повлияла бы на точность анализа обстановки на местах и оперативность принимаемых решений.

Ранее Кремль не увидел необходимости в новых мерах поддержки бизнеса.

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