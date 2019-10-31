Эксперт прокомментировал объединение Архангельской области и Ненецкого автономного округа

Вопрос об объединении обсуждался и раньше.

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) подписали меморандум о намерениях объединить регионы. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" объяснили, какие в этом могут быть преимущества.

Специалисты пояснили: НАО входит в состав Архангельской области, но при этом является отдельным субъектом. Это вызывает споры о полномочиях и распределении доходов. При этом в округе сосредоточена индустрия добычи нефти и газа. Объединение способствовало бы развитию Поморья, а также не мешало бы властям и компаниям работать в регионе.

Если ранее жители НАО боялись потерять в доходах, так как у них они выше, чем у жителей Архангельской области, то теперь кризис на рынке углеводородов может изменить ситуацию. Также вопрос об интеграции обсуждался и ранее.