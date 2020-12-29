Эксперт прокомментировал конфискацию 38 млрд рублей у депутата Госдумы Сопчука

По словам депутата, из-за ситуации морально и материально пострадала его семья.

Суд конфисковал у депутата Государственной Думы Сергея Сопчука в пользу государства активы на 38 миллиардов рублей. Чиновник не смог доказать, что приобрел активы на законные доходы. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметил, что эта ситуация является внятным сигналом для коммерсантов накануне выборов в Госдуму.

Ранее депутатский мандат или статус сенатора был оберегом от внимания правоохранительных органов, так как начать следственные действия было муторно и проблематично: человек находился под парламентским иммунитетом. Эксперты вспомнили историю с Сергеем Мавроди, который в 1994 году стал депутатом, находясь в СИЗО, затем вышел на свободу, а в 2003 году арестован снова.

По мнению экспертов, с того момента была проделана большая работа, но отдельные инциденты до сих пор случаются.

Фото: Facebook / Сергей Сопчук