Эксперт прокомментировал инцидент с утечкой личных данных москвичей

Похожая ситуация произошла в мае этого года.

Власти Москвы проверяют информацию об утечке личных данных десятков тысяч москвичей, переболевших COVID-19 в период с апреля по июнь этого года. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что, если информация подтвердится, это будет не первый "прокол" городских властей в деле личных данных жителей столицы.

В сеть попали имена, данные о месте проживания, номера телефонов и полисов ОМС и другие данные. Эксперты обратили внимание на то, что в мае 2020-го года также "утекли" информация о гражданах, которые были оштрафованы за нарушение режима самоизоляции.

По всей видимости, усилия, которые были предприняты после прошлого инцидента, оказались недостаточными.

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