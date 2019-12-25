Эксперт прокомментировал игнорирование требований ФАС со стороны швейцарской компании по производству шоколада

Выяснилось, что качество продукции, которая предназначена для Европы, лучше, чем то, что производится для России.

Швейцарский производитель шоколада "Lindt" не выполнил требований Федеральной антимонопольной службы спустя 9 месяцев. Ранее было выявлено, что продукция этого бренда в России хуже по качеству, чем за рубежом. В результате в отношении производителя возбудили дело.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание, что некоторые "нарушители" все же требование выполнили, но особого смысла в этом нет. На свои товары они нанесли знак о том, что продукция адаптирована под требования качества ЕАЭС, что означает, что она отличается от европейской.

На наш взгляд, подобная маркировка ничего не скажет покупателю о том, что данный продукт хуже европейского. Выходит, громогласное требование ФАС о недопустимости подобной дискриминационной практики закончилось ничего не значащей уступкой со стороны международных корпораций. выразили свое мнение эксперты.

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