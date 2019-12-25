Эксперт прокомментировал игнорирование требований ФАС со стороны швейцарской компании по производству шоколада

Швейцарский производитель шоколада "Lindt" не выполнил требований Федеральной антимонопольной службы спустя 9 месяцев. Ранее было выявлено, что продукция этого бренда в России хуже по качеству, чем за рубежом. В результате в отношении производителя возбудили дело.
Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание, что некоторые "нарушители" все же требование выполнили, но особого смысла в этом нет. На свои товары они нанесли знак о том, что продукция адаптирована под требования качества ЕАЭС, что означает, что она отличается от европейской.
На наш взгляд, подобная маркировка ничего не скажет покупателю о том, что данный продукт хуже европейского. Выходит, громогласное требование ФАС о недопустимости подобной дискриминационной практики закончилось ничего не значащей уступкой со стороны международных корпораций.
выразили свое мнение эксперты.
Фото: pixabay.com
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