Эксперт: после карантина нам все равно придется соблюдать минимальные ограничения

В 10-х числах мая возможны послабления в режиме самоизоляции для россиян.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о возможном смягчении карантина после 12 мая в случае соблюдения россиянами режима самоизоляции. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на то, что речь не идет о полном снятии мер.

Дальнейшая перспектива такова, что режим ограничений будет минимальным, однако они все же будут присутствовать. По словам Поповой, "это наше новое правило жизни".

Специалисты заметили, что речь пока не идет о возвращении в "докоронавирусную" эпоху и призвали обдумать эту мысль.

В Петербурге ситуация с коронавирусом на данный момент оценивается как "тяжелая".

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