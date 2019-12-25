Губернатор Петербурга назвал ситуацию с коронавирусом в городе тяжелой

Ожидалось, что к маю эпидемия пойдет на спад, но пока этого не происходит.

Губернатор Петербурга заявил о том, что ситуация с коронавирусом в Петербурге остается тяжелой. По словам Александра Беглова, "мы балансируем на грани". Об этом он заявил 27 апреля в эфире "Радио России — Санкт-Петербург".

Северной столице удалось избежать взрывного роста заболеваемости, однако эпидемия не пошла на спад или не вышла на плато. Предполагалось, что это произойдет к майским праздникам.

Но число заболевших на прошлой неделе более чем в пять раз превысило число выздоровевших. Динамика отрицательная. Положение остается тяжелым

— сказал губернатор.

Напомним, за прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 161 новый случай заражения коронавирусом. Половина заболевших являются бессимптомными носителями.

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