Половину петербуржцев назвали бессимптомными носителями COVID-19

Самый эффективный способ разбить эпидцепочку – соблюдать самоизоляцию.

Носителями коронавируса являются не только больные с подтвержденным диагнозом, но и почти половина жителей Петербурга. Об этом заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Северной столице Елизавета Скорынина.

По словам Скорыниной, самый эффективный способ разбить эпидцепочку – соблюдать самоизоляцию. А что касается заражения врачей, в Роспотребнадзоре заявили, что достоверно установить пути заражения уже не получится. Заражение могло быть как от врача, так и от пациента. Некоторые медики также распространили вирус по разным местам работы. Поэтому позже и запретили работу по совместительствую

Ранее в Петербурге скончались двое сотрудников Александровской больницы с подтвержденным коронавирусом. С начала апреля умерли 4 медсестры с этим же диагнозом. Коронавирус диагностировали у 50 сотрудников Мариинской больницы, а также у медиков НИИ им.Вредена.

Госпиталь в "Ленэкспо" примет первых пациентов уже на этой неделе.

Фото: Piter.TV