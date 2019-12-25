Эксперт оценил законы РФ для предотвращения махинаций с госсобственностью

Если они будут работать комплексно, то могут дать положительный эффект.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о включении руководителей дочерних организаций хозяйственных обществ, подконтрольных РФ и ее субъектам, в перечень должностных лиц. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" пояснили, что указ закрывается лазейки для нечестных чиновников, которые когда-либо проводили махинации с государственной собственностью. Они делали это через дочерние организации и их руководителей, которых по закону не могли быть привлечь к уголовной ответственности.

Теперь появится возможность привлечь эту категорию управляющих к ответственности за злоупотребление полномочиями, взяточничество и халатность.

Эксперты отметили, что это не первая инициатива, которая направлена на повышение эффективности управления госсобственностью. Также, например, оценку регулирующего воздействия сейчас проходит предложение Минфина, которое предложило запретить чиновнику занимать место в управлении организацией, в которой у него или его родственников есть акции или доли в компании-контрагенте.

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