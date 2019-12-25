Эксперт назвал альтернативу доллару

Эксперт рассказал, как россияне могут сохранить свои деньги.

Финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин рассказал агентству "Прайм", что с точки зрения сохранения средств хорошей альтернативы доллару пока еще нет.

По его словам, в долларе также торгуются биржевые индексные фонды. Однако Артем Звездин предложил рассмотреть рынок криптовалюты, если по каким-то причинам нет уверенности в долларе. Но он подчеркнул, что этот актив не так просто приобрести и вывести в рубли с большим капиталом.

Артем Звездин напомним, что криптовалюта является больше спекулятивным инструментом. В связи с этим вряд ли ее можно рассматривать как способ хранения больших капиталов и накопления.

Курсовая разница криптовалют подчас поражает даже бывалых биржевых трейдеров. Ваши накопления могут обесцениться на 20-30% за неделю, а могут на столько же вырасти, — сказал эксперт.

Финансист подчеркнул, что в том числе приходится использовать рисковые инструменты, чтобы приумножить сбережения.

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