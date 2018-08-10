Экскурсия по "задворкам" МКС: Олег Артемьев показал помещения орбитальной станции

Видео с МКС, опубликованное несколько дней назад, стало очень популярным.

Олег Артемьев показал на видео "задворки" МКС, пролетев с камерой по "самому длинному маршруту" орбитальной станции.

На опубликованном видео российский космонавт пролетает через разные сегменты МКС. На видео видно, что работа на станции буквально "кипит", все астронавты заняты своей работой. Показана и столовая, грузовые отсеки и коридоры. Везде куча проводов и всевозможного оборудования.

Хотя видео опубликовано несколько дней назад, сейчас оно стало самым популярным за последние сутки.

Видео: Роскосмос