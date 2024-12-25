Экскурсия по особняку Шредера

Экскурсия по особняку Карла Шредера – владельца фабрики фортепиано и роялей в XIX веке. Гидами станут Анастасия Козельская и Людмила Сапрыкина.
Посетители узнают судьбу династии мастеров фортепиано, тайны старинных роялей, а также малоизвестные факты истории. В доме пел Шаляпин, проводили свои вечера Бородин, Римский-Корсаков, Балакирев, Рубинштейн и другие деятели искусств.
Кроме того, ожидается концерт: для гостей прозвучат самые лучшие арии из опер и оперетт.
Фото: dom-shreder.ru
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