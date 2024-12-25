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Экскурсия по особняку Шредера
Сегодня, 17:00
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Экскурсия по особняку Шредера

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Экскурсия по особняку Шредера пройдет 7 января. Начало – в 17:00. Для посетителей старше 12 лет.

Экскурсия по особняку Карла Шредера – владельца фабрики фортепиано и роялей в XIX веке. Гидами станут Анастасия Козельская и Людмила Сапрыкина. 

Посетители узнают судьбу династии мастеров фортепиано, тайны старинных роялей, а также малоизвестные факты истории. В доме пел Шаляпин, проводили свои вечера Бородин, Римский-Корсаков, Балакирев, Рубинштейн и другие деятели искусств. 

Кроме того, ожидается концерт: для гостей прозвучат самые лучшие арии из опер и оперетт. 

Фото: dom-shreder.ru 

Теги: концерт, экскурсия
Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки, Концерты,

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