Экскурсия по особняку Шредера пройдет 7 января. Начало – в 17:00. Для посетителей старше 12 лет.

Экскурсия по особняку Карла Шредера – владельца фабрики фортепиано и роялей в XIX веке. Гидами станут Анастасия Козельская и Людмила Сапрыкина.

Посетители узнают судьбу династии мастеров фортепиано, тайны старинных роялей, а также малоизвестные факты истории. В доме пел Шаляпин, проводили свои вечера Бородин, Римский-Корсаков, Балакирев, Рубинштейн и другие деятели искусств.

Кроме того, ожидается концерт: для гостей прозвучат самые лучшие арии из опер и оперетт.

Фото: dom-shreder.ru