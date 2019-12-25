Интерактивная экскурсия по Музею азартных игр будет доступна 13 декабря. Для посетителей старше 6 лет.

Музей азартных игр в Петербурге является "секретной" площадкой. Учреждение входит в топ-5 мира по тематике казино и единственное в РФ.

В ходе экскурсии посетители познакомятся с изнанкой игорного бизнеса и узнают, почему казино всегда остается в выигрыше. Встречу проводят профессиональные крупье, карточные механики, иллюзионисты и психологи.

Также гостям покажут шулерские приемы и методы обмана, расскажут историю развития популярнейших игр.

Фото: ВКонтакте / Музей Фортуны