Экскурсия по Музею азартных игр

Музей азартных игр в Петербурге является "секретной" площадкой. Учреждение входит в топ-5 мира по тематике казино и единственное в РФ.
В ходе экскурсии посетители познакомятся с изнанкой игорного бизнеса и узнают, почему казино всегда остается в выигрыше. Встречу проводят профессиональные крупье, карточные механики, иллюзионисты и психологи.
Также гостям покажут шулерские приемы и методы обмана, расскажут историю развития популярнейших игр.
Фото: ВКонтакте / Музей Фортуны
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