Экскурсия на киностудию "Кинополис"

Возрастное ограничение: 12+.

Одна из крупнейших киностудий Санкт-Петербурга "Кинополис" открывает двери для всех, кто хочет увидеть процесс производства фильмов своими глазами. Мастерски выполненная бутафория, настоящий хромакей, комната шумовика с предметами для озвучивания кино и сериалов — не только детям, но и взрослым будет по-настоящему интересно заглянуть туда, откуда начинается кино.

Посетители также увидят отдельную локацию со всем съемочным оборудованием, смогут прогуляться по павильонам с действующими декорациями и послушать о том, как все создавалось. Гостям расскажут о профессиях в киноиндустрии и специфике работы людей за кадром.

Время: 12:00–13:30

Адрес: Киностудия "Кинополис", улица Генерала Хрулева, д. 9А, рядом с метро "Пионерская"

Цена билета: 450 рублей

Фото: rustudios.ru