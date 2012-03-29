Экскурсия "У меня есть Питер! 20 мостов Невы" пройдет 26 ноября в 16:30, 18:45 и 21:00. Без возрастных ограничений.

Длина маршрута "Весь исторический центр Петербурга, Нева от Финляндского моста до нижнего Вантового моста и Морского фасада" составляет 30 километров. Его отличие от других заключается в том, что рейс проходит на более скоростном теплоходе.

В частности, судно поднимется выше Литейного моста, откуда будет видно бывшую тюрьму "Кресты", Смольный собор и мост Петра Великого. Кроме того, откроется вид на Финляндский мост и Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру.

Другая часть маршрута проведет мимо Медного всадника, Адмиралтейства, Эрмитажа, Ростральных колонн, Петропавловской крепости, Летнего сада и крейсера "Аврора". Также встретятся минимум 20 мостов Невы.

Теплоход стартует от набережной Макарова, 34.

Фото: Piter.TV