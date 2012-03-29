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Экскурсия "У меня есть Питер! 20 мостов Невы"
Сегодня, 16:30
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Экскурсия "У меня есть Питер! 20 мостов Невы"

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Экскурсия "У меня есть Питер! 20 мостов Невы" пройдет 26 ноября в 16:30, 18:45 и 21:00. Без возрастных ограничений.

Длина маршрута "Весь исторический центр Петербурга, Нева от Финляндского моста до нижнего Вантового моста и Морского фасада" составляет 30 километров. Его отличие от других заключается в том, что рейс проходит на более скоростном теплоходе. 

В частности, судно поднимется выше Литейного моста, откуда будет видно бывшую тюрьму "Кресты", Смольный собор и мост Петра Великого. Кроме того, откроется вид на Финляндский мост и Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру. 

Другая часть маршрута проведет мимо Медного всадника, Адмиралтейства, Эрмитажа, Ростральных колонн, Петропавловской крепости, Летнего сада и крейсера "Аврора". Также встретятся минимум 20 мостов Невы. 

Теплоход стартует от набережной Макарова, 34. 

Фото: Piter.TV 

Теги: теплоход, экскурсия
Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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