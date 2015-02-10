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Экскурсия "Театральный пролог" в Александринском театре
Сегодня, 18:00
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Экскурсия "Театральный пролог" в Александринском театре

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Экскурсия "Театральный пролог" состоится 10 ноября в Александринском театре. Начало – в 18:00. Для посетителей старше 12 лет.

Экскурсию "Театральный пролог" подготовили для зрителей, которые пойдут в театр на спектакль на Основной сцене. В рамках мероприятия не получится попасть в зрительный зал, если не куплен билет на постановку. 

Во время экскурсии гости познакомятся с историей создания театра – шедевра К. И. Росси. Посетители пройдут через Каретную галерею, Зрительское и Царское фойе, будут посвящены в тайны Царской ложи и Личной ложи императора Николая I, узнают о находках, обнаруженных под полом зала во время реконструкции в 2006 году, а также услышат легенды. 

Сбор группы состоится в нижнем зрительском фойе, у чаши.

Фото: пресс-служба Александринского театра

Теги: александринский театр, экскурсия
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр, Выставки,

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