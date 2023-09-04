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Экскурсия "Театральный пролог"
Сегодня, 18:00
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Экскурсия "Театральный пролог"

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Экскурсия "Театральный пролог" пройдет 28 сентября в Александринском театре. Начало – в 18:00. Для посетителей старше 12 лет.

Экскурсия "Театральный пролог" подготовлена для зрителей, которые придут на вечерний спектакль на Основной сцене Александринского театра. В зрительный зал попасть не получится, если нет билета на спектакль. 

Планируется знакомство с историей создания театра. Гости пройдут через Каретную галерею, Зрительское и Царское фойе, будут посвящены в тайны Царской ложи и Личной ложи императора Николая I. Кроме того, ожидается посещение экспозиции "Музей русской драмы", расположенной в галерее третьего яруса. 

Сбор состоится в нижнем зрительском фойе, у чаши.

Фото: ВКонтакте / Александринский театр и Новая сцена

Теги: александринский театр, экскурсия
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр, Выставки,

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