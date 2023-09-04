Экскурсия "Театральный пролог" подготовлена для зрителей, которые придут на вечерний спектакль на Основной сцене Александринского театра. В зрительный зал попасть не получится, если нет билета на спектакль.
Планируется знакомство с историей создания театра. Гости пройдут через Каретную галерею, Зрительское и Царское фойе, будут посвящены в тайны Царской ложи и Личной ложи императора Николая I. Кроме того, ожидается посещение экспозиции "Музей русской драмы", расположенной в галерее третьего яруса.
Сбор состоится в нижнем зрительском фойе, у чаши.
Фото: ВКонтакте / Александринский театр и Новая сцена
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