Экскурсия "Рускеала: мраморное царство — в Карелию на один день"

Петербуржцам предлагают отправиться в однодневный тур в Карелию. Автобусная экскурсия предполагает посещение крепости Корела, водопадов Ахвенкоски, где снимали фильм "А зори здесь тихие", горного парка Рускеала — настоящей жемчужины Карелии. Туристы смогут насладиться волшебными пейзажами, сделать красивые фотографии и при желании зарядиться адреналином на экстремальном зиплайне среди мраморных скал, особо смелые смогут совершить прыжок с тарзанки прямо над Изумрудным озером.
Место встречи: Казанская площадь/ м. Проспект Просвещения.
Фото: Unsplash
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