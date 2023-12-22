Экскурсия "Рускеала: мраморное царство — в Карелию на один день"

Автобус отправляется в 07:00 1 июня. Возрастные ограничения: 0+

Петербуржцам предлагают отправиться в однодневный тур в Карелию. Автобусная экскурсия предполагает посещение крепости Корела, водопадов Ахвенкоски, где снимали фильм "А зори здесь тихие", горного парка Рускеала — настоящей жемчужины Карелии. Туристы смогут насладиться волшебными пейзажами, сделать красивые фотографии и при желании зарядиться адреналином на экстремальном зиплайне среди мраморных скал, особо смелые смогут совершить прыжок с тарзанки прямо над Изумрудным озером.

Место встречи: Казанская площадь/ м. Проспект Просвещения.

Фото: Unsplash