Экскурсия "Места силы Карелии и остров Койонсаари"

Экскурсия запланирована на 14 июля. Автобус отправляется в 7 утра. Возрастные ограничения: 0+

Во время экотура участники экскурсии узнают много нового об истории и культуре древних народов Карелии. Туристы побывают в протосаамских лабиринтах и шепнут свое сокровенное желание одному из таинственных идолов, который поможет его исполнить. Автобус проследует по маршруту: Санкт-Петербург — город Приозерск — поселок Куркиёки — побережье Ладоги Оттуда — до каменной гряды, именуемой "Каменные сказки Карелии". Туристы увидят языческое капище, камни святых сил, камни желаний. Резких перепадов по высоте не будет, а эмоции обеспечены!

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