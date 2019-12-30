Экскурсия "Легенды ленинградского рока"

Прогулка по культовым рок-местам Северной столицы и плотное знакомство с местным андеграундом.

Ленинградский рок – один из самых больших и важных пластов отечественной музыкальной культуры, о котором, однако, не способен рассказать ни один музей в городе. Данная экскурсия поможет восполнить пробелы по данной теме. Участники экскурсии смогут посетить культовые бары "Сайгон" и "Гастрит" Ленинградский рок-клуб, знаковые локации для тусовок и места, связанные с рок-культурой. Речь при этом пойдёт по большей степени о Викторе Цое, Майке Науменко и Борисе Гребенщикове.

Цена: от 1300 рублей

Возрастное ограничение: 16+

Фото: tripster