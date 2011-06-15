Экскурсия "Город Достоевского, или 730 шагов с Родионом Раскольниковым" пройдет 18 марта. Место встречи – улица Казначейская, 7, стартует мероприятие в 13:00. Возрастное ограничение: 16+.

Посетители экскурсии пройдут те самые 730 шагов, которые отделяли Родиона Раскольникова от старухи-процентщицы. Место встречи – улица Казначейская, 7, на пересечении со Столярным переулком, рядом с домом, где Федор Достоевский написал роман "Преступление и наказание".

Прогулка состоится по местам, описанным в произведении. Маршрут проходит по Столярному переулку, Кокушкину мосту, Садовой улице, Сенной площади, вдоль набережной канала Грибоедова и завершается недалеко от дома старухи.

Фото: sputnik8.com