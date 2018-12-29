Горсуд Петербурга оставил экс-замгубернатора Псковской области оставили под арестом

Юристы не смогли добиться домашнего заключения для обвиняемого.

В Петербургском городском суде оставили без изменений меру пресечения для бывшего заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова. Инстанция не нашла обоснований для изменений постановления Приморского районного суда.

Напомним, что по версии следствия экс-чиновник предлагал жертвам помощь в заключении выгодных контрактов по государственным закупкам. По материалам обвинения, один из таких эпизодов мог произойти с директором фирмы Очневым. Кузнецов должен был ему передать 1,5 миллиона рублей, которые являлись остатком суммы подрядческого контракта по строительству жилого дома. Из 6,5 млн чиновник передал исполнителю всего 5. Вместо денежных средств Кузнецов также пообещал разбираться в вопросах со властью, если на пути строительной фирмы будут возникать проблемы. Добавим, что предложение было принято. В результате фигурант расследования помог компании выиграть аукцион на 40 миллионов рублей.

С 14 декабря Кузнецов находится в руках полиции. Экс-чиновник не признал вину. Защита просила перевести фигуранта по домашний арест, но его оставили под стражей.

Фото: пресс-служба Объединенных судов по региону.