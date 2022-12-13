Экс-вице премьер Молдавии оспорил мнение министра энергетики о роли уровня цен на газ

Александр Муравский остался в недоумении после высказывания коллеги Виктора Парликова.

Бывший вице-премьер Молдавии Александр Муравский оспорил мнение министра энергетики республики о роли уровня цен на природный газ в стране. Соответствующее заявление эксперт сделал в эфире местного телеканала "Первый в Молдове". Гость программы выразил удивление, что его действующий коллега Виктор Парликов объявил о том, что стоимость на данный энергетический ресурс не имеет значения для уровня благосостояния граждан и развития экономической системы. Муравский задал вопрос о том, все ли равно пользователям платить за каждый кубометр газа по 2 лея (0,1 евро) или 300 леев (1,5 евро).

То есть, ты отдаешь 20% своего дохода за отопление и прочее или же ты отдаешь весь свой доход и у тебя не хватает на буханку хлеба. Все-таки эту его фразу я не могу понять. Александр Муравский, экс-вице-премьер Молдавии

На прошлой неделе Виктор Парликов назвал иллюзией устоявшееся в молдавском обществе мнение о том, что благосостояние граждан зависит от цены на поставляемый с территории России газ.

Вице-премьер Молдавии предупредил страну о последствиях выхода из СНГ.

Фото и видео: YouTube / Primul în Moldova TV Translations