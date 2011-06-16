Экс-сотрудника органов опеки Петербурга арестовали по делу об изготовлении детского порно

Суд арестовал Дмитрия Степанова до 16 октября.

Во вторник, 23 августа, Московский суд Петербурга изолировал от несовершеннолетних предполагаемого изготовителя детского порно. Он возражал, рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Суд арестовал Дмитрия Степанова до 16 октября. Ему предъявили обвинение в изготовлении материалов с порнографическим изображением несовершеннолетнего (242.1 УК) и использовании для этого "моделей" младше 14 лет (242.2). Процесс проходил в закрытом режиме. Степанов вину не признал.

Ранее силовики задержали трех петербуржцев, подозреваемых в съемке детского порно.

Фото: Piter.tv

