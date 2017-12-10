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Экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс пообедает с фанатом за сто тысяч рублей
Сегодня, 10:57
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alexandra08
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Экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс пообедает с фанатом за сто тысяч рублей

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Для записи нового альбома "ПОП" певице нужно 300 тысяч рублей.

Певица Алиса Вокс просит у поклонников 300 тысяч рублей на запись нового альбома. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщили в издании "Петербургский дневник".

Бывшая участница группировки "Ленинград" собирает деньги с помощью системы краудфандинга. Для записи нового альбома "ПОП" ей нужно 300 тысяч рублей. Сбор средств открылся 11 апреля на ресурсе planeta.ru.

Алиса Вокс пообещала отблагодарить каждого поклонника, пожертвовавшего немалую сумму. К примеру, люди, перечислившие на счет певицы 500 рублей, получат приглашение на концерт. Если фанат Алисы Вокс пришлет 4 тысячи, то он сможет побывать на трехчасовой репетиции звезды. За 100 тысяч рублей поклонников певицы ждет главный подарок - обед с самой Алисой Вокс.

По данным сайта planeta.ru,  29 человек собрали для звезды 38 с половиной тысяч рублей. Однако самый дорогой лот в 100  тысяч рублей пока никто не купил.

Фото: ВКонтакте.

Теги: алиса вокс , бывшая солистка , группировка ленинград , поп
Категории: Новости СПб Культура Музыка

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