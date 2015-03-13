Экс-проректора "Военмеха" осудили на 3 года за хищение 140 млн рублей

Игнатенко в период с августа 2017 года по декабрь 2019 года похитил более 98 млн рублей во время строительства учебно-лабораторного корпуса на 1-й Красноармейской улице.

В Петербурге огласили приговор в отношении экс-проректора по экономике и развитию Балтийского государственного технического университета "Военмеха" Виталия Игнатенко. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в городской прокуратуре.

Суд установил, что Игнатенко в период с августа 2017 года по декабрь 2019 года похитил более 98 млн рублей во время строительства учебно-лабораторного корпуса на 1-й Красноармейской улице. Он вносил заведомо ложные сведения в акты выполненных работ. Кроме этого, экс-проректор получил свыше 42 млн рублей, которые были начислены работникам университета в качестве выплат, надбавок и премий. При этом работы, за которые производились стимулирующие выплаты, не выполнялись.

В результате на имуществе Игнатенко наложили арест. Суд приговорил мужчину к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Игнатенко запретили занимать административные должности в государственных и муниципальных учреждениях. Также был удовлетворен гражданский иск потерпевших о возмещении ущерба бюджету РФ на более чем 113 млн рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге рост цен на медоборудование достиг 100%. Причины роста закупочных цен связывают с колебанием валют и высоким процентом импортных компонентов в изделиях, произведённых в России.

Фото: Piter.tv