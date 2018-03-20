Экс-президент банка "ФК Открытие" возглавил СП Ротенберга и ВЭБа

Место главы "Нацпроектстроя" занял Рубен Аганбегян.

Предприниматель Рубен Аганбегян станет новой главой ГК "Нацпроектстрой". Об этом сообщили в "РБК" со ссылкой на данные СПАРК. Соответствующие изменения внесены в базу 20 февраля.

Ранее бизнесмен занимал должность экс-президента "ФК Открытие". Сейчас на базе ФК создается совместной предприятие ВЭБ.РФ и Аркадия Ротенберга. Оно будет заниматься инфраструктурным строительством. Предположительно фирма будет работать с активами на 100 млрд рублей.

Ротенберг проиграл суд по иску к финским банкам.

Фото: Piter.tv

