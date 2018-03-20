  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Экс-президент банка "ФК Открытие" возглавил СП Ротенберга и ВЭБа
Сегодня, 6:01
33
lesjasap

Экс-президент банка "ФК Открытие" возглавил СП Ротенберга и ВЭБа

0 0

Место главы "Нацпроектстроя" занял Рубен Аганбегян.

Предприниматель Рубен Аганбегян станет новой главой ГК "Нацпроектстрой". Об этом сообщили в "РБК" со ссылкой на данные СПАРК. Соответствующие изменения внесены в базу 20 февраля.

Ранее бизнесмен занимал должность экс-президента "ФК Открытие". Сейчас на базе  ФК создается совместной предприятие ВЭБ.РФ и Аркадия Ротенберга. Оно будет заниматься инфраструктурным строительством. Предположительно фирма будет работать с активами на 100 млрд рублей.

Ротенберг проиграл суд по иску к финским банкам.

Фото: Piter.tv
 

Теги: гк нацпроектстрой, рубен аганбегян, сп ротенберг, фк открытие
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии