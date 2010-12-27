Банк "ФК Открытие" взыскал крупную сумму с заемщика в Ханты-Мансийском АО

ПАО Банк "ФК Открытие" неправомерно списал денежные средства с ликвидированной компании в г. Урай

Изданию Delovoe.tv стало известно о неправомерном списании Банком "ФК Открытие" денежных средств с компании-арендодателя в г. Урай ООО "Аптечный Торговый Дом" в счет погашения кредита. Арбитражный Суд Ханты-Мансийского Автономного Округа постановил взыскать денежные средства за период установленного нарушения в размере 3 млн рублей.

Пресс-служба банка заявила, что решение ситуации по возврату кредита, выданному "Аптечному Торговому Дому", было принято "в соответствии с законом".

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Фото: kreditorpro.ru