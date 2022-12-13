Экс-полковник Пентагона Макгрегор: США недооценили Россию, решив поддержать Украину

Дуглас Макгрегор рассказал о попытке "обманки", которую США пытались разыграть против Владимира Путина.

Бывший американский советник главы министерства по обороне, полковник в отставке Дуглас Макгрегор считает, что власти США недооценили Россию, решив поддержать Украину в региональном конфликте. Такое мнение специалист высказал в эфире YouTube-шоу Judging Freedom. Гость программы пояснил, что Вашингтон продолжает снабжать киевский режим боевой техникой натовского образца, стремятся "обманом победить" российского лидера Владимира Путина при помощи Вооруженных сил Украины. Макгрегор считает, что провернуть такой трюк в отношении Москвы у американцев не получится, так как рассуждения Запада о якобы плачевном состоянии и положении ВС РФ на СВО далеки от реальности.

Вашингтону так понравилась идея, что русские якобы слабые и некомпетентные, что они решили вмешаться, и с тех пор продолжают наращивать свое присутствие. Дуглас Макгрегор, полковник США

Эксперт уверен в том, что в конечном счету ВСУ исчерпали все свои возможности, а Россия при этом лишь достигла пика. Полковник не думает, что западная военная помощь сможет изменить исход данного конфликта, так как Украина практически находится на грани исчезновения.

Экс-советник Пентагона заявил о панике в ВСУ из-за наступления России.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom