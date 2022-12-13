Дуглас Макгрегор рассказал о том, как завершится региональный конфликт для Киева.

Экс-советник Пентагона заявил о панике в ВСУ из-за наступления России. В эфире YouTube-подкаста американский полковник Дуглас Макгрегор пояснил, что Вооруженные силы Украины оказались в тяжелой ситуации из-за деятельности ВС РФ и успешного хода специальной военной операции. Спикер добавил, что местные врачи и медсестры перегружены работой из-за большого количества поступающих с поля боя и необхожимости вытаскивать оттуда раненых.

Огромное число украинских солдат, которых заставляют идти на фронт с относительно слабой подготовкой. <…> Они идут вперед, попадают под сильнейший огонь, а потом осознают, что офицеры их бросили. Дуглас Макгрегор, полковник США

Офицер добавил, что часть украинских военнослужащих сдается в плен россиянам, а часть бежит с линии фронта и оказывается в руках киевской тайной полиции. По словам Дугласа Макгрегора, эти люди считают военных дезертирами и казнят. Иностранец уверен в том, что Минобороны Украины бездумно посылает на смерть молодых людей в армию для того, чтобы доказать чиновникам в Вашингтоне, Брюсселе и НАТО, что "их деньги тратятся не зря".

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Фото и видео: YouTube / Redacted