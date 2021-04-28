Экс-полицейский отправился в колонию за взятки в виде денег, кресла и техники в Петербурге

Курапов "защищал" предпринимателя, который работал без государственной регистрации в Центральном районе города. Взятки были систематическими.

Во вторник, 22 февраля, суд в Петербурге приговорил бывшего полицейского Николая Курапова к 8,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Мужчину обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга, Курапов "защищал" предпринимателя, который работал без государственной регистрации в Центральном районе города. Взятки были систематическими.

Установлено, что в с октября 2017 по сентябрь 2019 года экс-полицейский получил от предпринимателя не менее 4 млн рублей, а также офисное кресло и ноутбук. Курапов не признал вину и суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее суд Петербурга отправил в колонию на пять лет мать, которая регулярно избивала маленькую дочь.

Фото: Piter.tv

