Экс-министра здравоохранения Хабаровского края Бойченко арестовали

Бывший региональный министр еще не обжаловал судебное постановление.

Басманный районный суд города Москвы арестовал бывшего министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко, которому в настоящее время инкриминируется растрата при заключении государственных контрактов на поставку медицинского оборудования по завышенной стоимости. Соответствующее заявление сделано в судебном постановлении. Пока что экс-чиновник не обжаловал такое постановление. Государственное обвинение вменяет подозреваемому совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи160 УК РФ. Речь идет о присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере. Российские правоохранительные органы считают мужчину причастным к хищению более 100 миллионов рублей.

Известно, что заключение под стражу Юрия Бойченко связано с расследованием уголовного дела в отношении экс-заместителя председателя регионального правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова. Ранее тот был арестован (в июле2024 года)по обвинению в получении взятки (по части 6 статьи 290 УК РФ). Ходатайство об аресте на тот момент было заявлено по уголовному делу, возбужденному Следственным комитетом по Хабароскому краю и Еврейской автономной области (ЕАО) в отношении ряда должностных лиц Министерства здравоохранения и других лиц по признакам мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями. В единое производство соединены еще шесть уголовных дел. В том числе речь ведется о даче взятки, посредничестве при взяточничестве. Свою вину Евгений Никонов не признает.

Юрий Бойченко был назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения в Хабаровском крае с февраля 2021 года, а через год был утвержден в должности главы профильного ведомства. Мужчина уволился с должности по семейным обстоятельствам в феврале прошлого года. Россиянин родился в Хабаровске, после чего трудился в структурах министерства по здравоохранению, Росздравнадзора, ЦКБ РАН, в департаменте здравоохранения города Москвы.

Напомним, что в апреле 2025 года в Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщали о том, что по решению суда Юрий Бойченко получил штраф за нарушения при заключении контрактов на санитарную авиацию в рамках национального проекта "Здравоохранение" на более чем 21 миллион рублей.

Уволен глава Минздрава Хабаровского края.

Фото: Piter.tv