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Стала известна дата выхода фильма по вселенной игр Uncharted

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Главную роль в нем сыграет исполнитель ролик Человека-Паука Том Холланд.

Киностудия Sony анонсировала дату выхода фильма по видеоигре Uncharted. Картина появится на больших экранах 18 декабря 2020 года, сообщает Hollywood Reporter.

Известно, что главную роль в нем сыграет исполнитель ролик Человека-Паука Том Холланд. Сюжет картины расскажет о молодости  охотника за сокровищами Нейтана Дрейка. Режиссёрское кресло экранизации Uncharted занял постановщик "Кловерфилд, 10" Дэн Трахтенберг .

Отмечается, что картина выйдет в один день с ремейком мюзикла "Вестсайдская история"  срежиссированным Стивеном Спилбергом.

Uncharted серия компьютерных игр в жанре приключенческого экшена для приставок PlayStation. Серия включает четыре полноценных  видеоигры, которые разошлись по миру тиражам свыше 28 миллионов копий игр серии.

Фото: PlayStation Россия

Теги: uncharted
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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