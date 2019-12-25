Экономист высказался о переезде почти 170 госкомпаний из Москвы в регионы

По его словам, многие компании не могут достаточно зарабатывать в своих регионах.

Экономист Александр Дудчак высказался о переезде почти 170 госкомпаний из Москвы в регионы. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По мнению эксперта, главная идея переезда заключается в развитии регионов экономически за счет оплаты налогов в местные бюджеты. Он добавил, что многие компании не могут достаточно зарабатывать в своих регионах. В СМИ отмечали, что переезд может затронуть те компании, в которых работает не менее двух тысяч человек.

Ранее мы сообщали, что в Москве грузовик пробил отбойник и улетел в кювет.

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