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Экономист высказался о переезде почти 170 госкомпаний из Москвы в регионы
Сегодня, 15:17
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Экономист высказался о переезде почти 170 госкомпаний из Москвы в регионы

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По его словам, многие компании не могут достаточно зарабатывать в своих регионах.

Экономист Александр Дудчак высказался о переезде почти 170 госкомпаний из Москвы в регионы. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По мнению эксперта, главная идея переезда заключается в развитии регионов экономически за счет оплаты налогов в местные бюджеты. Он добавил, что многие компании не могут достаточно зарабатывать в своих регионах. В СМИ отмечали, что переезд может затронуть те компании, в которых работает не менее двух тысяч человек.

Ранее мы сообщали, что в Москве грузовик пробил отбойник и улетел в кювет.

Фото: pxhere.com

Теги: компании, мнение эксперта, москва, переезд
Категории: Лента новостей, Новости России,

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