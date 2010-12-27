Полиция изымает документы в Комздраве по делу о поставке лекарств для онкобольных

Экономическая полиция пришла с обыском в кабинет управления комитета по здравоохранению. Мероприятия связаны с делом о поставке дорогих лекарств для пациентов с онкологией.

В кабинет управления комитета по здравоохранению Смольного в среду, 25 октября, пришли экономические полицейские. Сообщается, что они изымают документы по возбужденному СК делу о поставках дорогостоящих лекарств для онкобольных.

Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по городу и Ленобласти пришли в офисы комитета в доме 1 на Малой Садовой. Правоохранители проверяли документы в управлении, отвечающем за фармацевтическую деятельность.

По данным "Фонтанки", мероприятия проходят в рамках возбужденного ранее дела о мошенничестве и нескольким должностным статьям УК РФ. Расследование связано с закупками лекарств для онкобольных в рамках городской программы. Комитет по здравоохранению занимается закупками препаратов только для страдающих заболеванием крови. На эти лекарства тратят 400 миллионов рублей, а всего на препараты более двух миллиардов.

Комитет продолжает работать в прежнем режиме. Также есть информация, что подобные обыски проходят в нескольких регионах России.