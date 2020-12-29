Петербургские экомобили начали прием просроченной бытовой химии, лака и краски

Ранее специалисты принимали только батарейки, лампы, ртутные термометры и оргтехнику.

Экомобили петербургского комитета по благоустройству расширили список опасных отходов, которые они принимают у горожан. Как сообщили 14 января в пресс-службе ведомства, теперь петербуржцы могут сдать специалистам просроченные лаки, краски и бытовые химические средства. Ранее в перечне отходов были только батарейки, лампы, ртутные термометры и оргтехника.

Отмечается, что в городе налажена бесперебойная работа экомобилей и экобоксов по приему опасных отходов. Собранные раздельно упомянутые предметы специалисты отвозят на переработку и безопасную утилизацию на лицензированное предприятие. В 2020 году система экобоксов и экомобилей позволила собрать почти 89 тонн ламп, батареек, термометров и оргтехники.

Список адресов и время стоянки экомобилей опубликованы на сайте комблага.

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