Эксперт рассказал, чем могут быть опасны старые елочные игрушки

Такие стеклянные игрушки были популярны в 50-60-х годах XX века.

Ведущий менеджер Департамента экологической экспертизы Антон Алексахин рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург" о том, какую угрозу могут принести советские елочные украшения. Речь идет о стеклянных игрушках, которые светятся в темноте.

Такие стеклянные игрушки были популярны в 50-60-х годах XX века. Как пояснил специалист, для светящегося покрытия применялся химический элемент радий. Он токсичен и опасен для здоровья.

Антон Алексахин советовал не вешать такие игрушки на елку, а утилизировать их особым образом. Стоит обратиться в компании, которые принимают использованные градусники, батарейки.

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