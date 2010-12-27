Единый информационный расчетный центр Ленобласти проведет дни открытых дверей

Первым местом встречи станет город Мурино.

Единый информационный расчетный центр Ленинградской области проводит дни открытых дверей для населения.

Первым местом встречи станет город Мурино. Специалисты ЕИРЦ совместно с управляющей компанией ООО "ЖЭС4" расскажут, как правильно "читать" единый платежный документ, презентуют возможности удаленного сервиса "Личный кабинет клиента" и ответят на вопросы жителей в области платы за жилищно-коммунальные услуги.

Предварительно вопросы специалистам можно в группе Вконтакте.

День открытых дверей пройдет 10 сентября с 17 до 19 часов по адресу: Ленинградская область, город Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО