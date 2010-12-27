Эдди Мерфи станет папой уже в 10-й раз

И таким образом он сможет обогнать актера Мэла Гибсона с его девятью детьми.

Голливудский актер Эдди Мерфи подтвердил, что собирается стать отцом в десятый раз. Об этом сообщают российские СМИ.

Предыдущих детей Мерфи родили четыре разные женщины. Девятого ребенка ему подарила Пейдж Батчер, с которой 57-летний актер живет уже 6 лет. Их общей дочери Иззи уже 2 года и в декабре родится их второй общий ребенок.

Таким образом, зимой Эдди Мерфи сможет обогнать нынешнего голливудского рекордсмена Мэла Гибсона с его девятью детьми. А так как Мерфи моложе Гибсона, у него есть шанс не только перегнать, но и здорово оторваться от него.

Первому ребенку от давней подруги актера Полетт Макнили, Эдди Мерфи уже 29 лет. Тамара Худ подарила ему второго сына, Кристиана. Еще пятеро детей появилось у Мерфи за время его 13-летнего брака с законной супругой Николь. Старшим — сыну Майлзу и дочке Бриа — сейчас 25 лет и 28 лет соответственно. Еще у них с Николь есть три дочери: 23-летнюю Шейн, 18-летнюю Золу, и 16-летнюю Беллу. После развода с женой Мелани Браун заявила, что тоже ждет ребенка от актера и тест на ДНК это подтвердил.



Фото: bria_murphy/ Instagram

Ранее в Сети появилось видео, где полуголые дочери Эдди Мерфи станцевали горячий тверк

Фото: Игромания Кино/ ВК