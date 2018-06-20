ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года

Европарламент одобрил соответствующий закон, который вступит в силу с 2021 года.

В Евросоюзе одобрили законопроект, который запрещает не только производить, но и продавать определённые виды одноразовой пластиковой продукции. Запрет вступит в силу с 2021 года, как пишут "Ведомости".



В список запрещённых изделий попали одноразовая пластиковая посуда, соломинки для напитков, ватные палочки и палочки для укрепления воздушных шаров, пищевые контейнеры, предметы из оксоразлагаемой пластмассы и ёмкости из пенополистирола. При этом к 2025 году не менее 25% пластиковых бутылок должны будут изготавливаться из вторичного сырья.



К 2029 году ЕС ставит целью обеспечить сбор 90% использованных пластиковых бутылок и обязать производителей вторично перерабатывать материалы. На влажных салфетках, упаковках сигарет с пластиковыми фильтрами и пластиковых стаканчиках производителям необходимо будет сообщать о негативном влиянии этих изделий на окружающую среду.



Европарламент также рассматривает варианты увеличения ответственности производителей, когда за сбор утерянных в море сетей будут платить не рыбаки, а сами изготовители. Таким образом ЕС установит новые стандарты в сфере экологии. Согласно актуальным данным Еврокомиссии на одного жителя ЕС приходится в среднем более 30 килограммов пластиковых отходов в год, а три четверти мусора в мировом океане - пластик.

Видео: Piter.tv / YouTube