EPICCENTER собрал в Петербурге лучших геймеров мира

В России стремительно развивается киберспорт. Санкт-Петербург стал частью этой тенденции.

В этом году, впервые в истории Северной столице прошло масштабное событие EPICENTER. Игроки сражались за звание лучшей команды в игре Counter-Strike: Global Offensive. В турнире участвовали коллективы из стран – Бразилия, Франция, Польша и т.п. Это одно из первых мировых событий по киберспорту, прошедших в России.

«Я привожу аналогию футболу. Сейчас у нас имеются такие же контракты. Суммы, конечно, не такие же, но, в принципе, смысл один и тот же. Как мне кажется, в будущем, стадионы уже будут набирать не 34 тысячи людей, а по 1 миллиону человек. Фан-база будет расти, и все вообще будут увлекаться этим» - считает молодой человек из казахстанской команды Gambit, Абай Хасенов. Киберспортивные соревнования сейчас действительно достигают мирового уровня, турниры проходят во множестве стран, практически каждый месяц разные коллективы сражаются за первое место. И Epicenter практически сразу же стал одним из самых ярких событий в этой сфере.

По-настоящему атмосферно выглядит арена, на которой профессионалы играют перед тысячами зрителей. Организаторы оформили ее в стиле игровой вселенной. Символично и то, что стоит она буквально на катке, на котором постоянно проходят важнейшие матчи по хоккею. Этакая передача эстафеты, ведь, возможно, будущее спорта действительно за киберспортивной ареной.

За соревнование по CS:GO следили 550 тысяч зрителей на онлайн-трансляциях. В финале польская команда Virtus.pro, за которых, кстати, болеют большинство российских зрителей, сражалась против SK: Gaming, профессионалов из теплой и яркой Бразилии. Финал длился более пяти часов. Можно только представлять, как выматываются игроки после таких соревнований. И все же, бразильцы сумели вырвать победные раунды и стать победителями EPICENTRA. С собой они увозили не только кубок, но и призовые 500.000 $.

Хочется отметить, что сейчас во многих странах стали открываться учебные заведения, готовящие игроков к профессиональной арене. В России тоже стараются. В компьютерных клубах, и даже в институтах стали проводить много турниров, ведь выступление на арене дает закалку и опыт для дальнейшего развития в компьютерном спорте. И многие игроки действительно становятся кумирами, собирая вокруг себя аудиторию в милионны тысяч людей.