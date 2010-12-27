ЕИРЦ Ленобласти предлагает воспользоваться электронной квитанцией

Сотрудники ЕИРЦ подсчитали, что печать 500 тысяч бумажных квитанций эквивалентна вырубке 44 деревьев в месяц, 528 – в год.

Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области предлагает альтернативу бумажным квитанциям.

В целях сохранения природных ресурсов региональный оператор по начислению платы за ЖКУ предлагает воспользоваться электронной квитанцией. Сотрудники ЕИРЦ подсчитали, что печать 500 тысяч бумажных квитанций эквивалентна вырубке 44 деревьев в месяц, 528 – в год.

Для того, чтобы получать квитанцию по электронной почте, достаточно зарегистрироваться в личном кабинете клиента, пройдя по ссылке, или скачать мобильное приложение "ЕИРЦ ЛО". Затем зайти в раздел "мой профиль" и выбрать пункт "Получение извещения в электронном виде для лицевого счета". После этого квитанция будет приходить на электронную почту, привязанную к личному кабинету пользователя.

Источник: пресс-служба ЛО