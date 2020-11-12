Дата выхода игры пока не известна.

Студия EA Sports представила официальный тизер игры UFC 5. Ролик представили в рамках фестиваля gamescom 2023.

В видео появился действующий чемпион в полулегком весе Александр Волкановски. Дата выхода игры пока не известна. Более подробно о новинке разработчики пообещали рассказать в сентябре. Симулятор боев по правилам смешанных единоборств выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series.

Ранее Ubisoft показала геймплейный трейлер мобильной Assassin"s Creed Jade.

Видео: YouTube / GameTrailers