Дзюдоисты из Выборга на домашнем турнире завоевали путевки на Чемпионат России

В турнире приняли участие спортсмены из 16 регионов РФ. Выборгские дзюдоисты стали победителями в четырёх весовых категориях

В Ленинградской области 8 июня впервые прошел турнир по дзюдо "Юность России". Он состоялся в Выборге в одноименном спортивном комплексе на Ленинградскомшоссе, 103. В турнире приняли участие спортсмены из 16 регионов РФ. Выборгские дзюдоисты стали победителями в четырёх весовых категориях.

Все они получили право на присвоение звания "Мастер спорта России", а также завоевали путёвки на чемпионат России в Ингушетии, - сообщает 47channel.ru

Редакция Piter.TV связалась с одной из победительниц в турнире "Юность России", выборжанкой Ксенией Ивановой:

"Соревнования прошли на достойном уровне ,рада что наконец-то такого рода турнир провели в нашем городе. Не люблю говорить "легкая победа" или "тяжёлая", так как перед любой встречей нервничаешь и волнуешься, потому что неважно какого уровня соперник - на татами может произойти всё, что угодно. В этом, наверно, и прелесть нашего вида спорта. К сожалению ,звание "мастер спорта" я не получила , потому что не были выполнены все условия( необходимо не меньше 8 человек в весе и хотя бы один из них МС). Надеюсь исправить это на другом турнире", - поделилась она впечатлениями от соревнований.

О дальнейших планах, подготовке:

"Чемпионат России - это очень серьёзный старт. Подготовка будет все лето, наиболее усиленный период в августе. На соревнованиях такого уровня в техническом плане уже все примерно равны. Поэтому побеждает тот, у кого лучше будет физическое состояния к этому моменту. По этой причине свои шансы на победу я смогу оценить только в конце августа", - продолжает она.

О команде и участниках:

"На Чемпионат России мы поедем командой от Северо-Западного Федерального округа. Из Выборга, кроме меня, поедет еще Евгения Кондрашова", - подытожила Ксения.