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Эксперты прокомментировали действия США в Ираке в 2007 году
Сегодня, 17:27
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Эксперты прокомментировали действия США в Ираке в 2007 году

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Эксперты отметили, что к действиям США относились более снисходительно.

Суд Лондона выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Новость прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

Ему грозит 175 лет тюремного заключения за раскрытие секретной информации или даже, возможно, смертная казнь. Ассанж раскрыл военные преступления США в Афганистане и Ираке, в частности, убийство мирных жителей иракской столицы 12 июля 2007 года. 

Эксперты отметили, что несмотря на доказательства, членство США в СПЧ ООН тогда никто не приостанавливал.

Фото: YouTube / TED

Теги: ассанж
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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