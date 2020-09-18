Эксперты прокомментировали действия США в Ираке в 2007 году

Эксперты отметили, что к действиям США относились более снисходительно.

Суд Лондона выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Новость прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

Ему грозит 175 лет тюремного заключения за раскрытие секретной информации или даже, возможно, смертная казнь. Ассанж раскрыл военные преступления США в Афганистане и Ираке, в частности, убийство мирных жителей иракской столицы 12 июля 2007 года.

Эксперты отметили, что несмотря на доказательства, членство США в СПЧ ООН тогда никто не приостанавливал.

Фото: YouTube / TED