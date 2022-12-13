В Британии сожалеют, что киевский режим не стал частью НАТО до начала СВО.

Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон заявил о противоречивых сигналах НАТО перед специальной военной операцией России о шансах Украины вступить в Североатлантический военный альянс. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на мероприятии, организованном "Атлантическом советом" в Вашингтоне иностранная организация, которая считается нежелательной на территории РФ). Он напомнил, что руководство НАТо говорило и французским, и немецким представителям о том, что вступления Киева в альянса не "не случится до греческих календ, пока Аид не замерзнет".

НАТО сделала достаточно обнадеживающих заявлений по поводу вступления Украины в альянс, чтобы дать Путину повод сказать, что это произойдет, но в то же время за спиной у украинцев мы постоянно говорили русским, что этого не будет Борис Джонсон, экс-премьер-министр Британии

Иностранный политик подчеркнул, что после начала регионального конфликта на Украине его собственное мнение по поводу перспектив вступления Украины в НАТО изменилось, а отдельные "возражения" отпали сами собой. Борис Джонсон сожалеет о том, что члены военного блока ранее не действовали более решительно и не позволили украинским властям стать членами альянса.

Джонсон призвал США передать Украине самолеты дальнего радиуса действия.

Фото и видео: YouTube / AtlanticCouncil

