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Рэпер Джиган в четвертый раз стал отцом

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У пары родился сын, которого назвали Денисом.

Во вторник, 18 февраля, стало известно о том, что Рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова стали родителями в четвертый раз. Соответствующее заявление артист сделал на своей страничке в Instagram.

Джиган опубликовал фотографию из родильной палаты. На руках у артиста малыш. Новоиспеченный отец отметил, что сына назвали Денисом.

"David Denis Ustimenko !!!",

—подписал фотографию рэпер.

В комментариях знаменитости поздравляют пару. Отметим, что у пары уже есть три дочери: Ариэла, Лея и Майя. 

Ранее мы сообщали о том, что Ургант сравнил приход Собчак на Первый канал с коронавирусом.

Фото:iamgeegun/instagram

Теги: джиган, культура, музыка
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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