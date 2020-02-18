Рэпер Джиган в четвертый раз стал отцом

У пары родился сын, которого назвали Денисом.

Во вторник, 18 февраля, стало известно о том, что Рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова стали родителями в четвертый раз. Соответствующее заявление артист сделал на своей страничке в Instagram.

Джиган опубликовал фотографию из родильной палаты. На руках у артиста малыш. Новоиспеченный отец отметил, что сына назвали Денисом.

"David Denis Ustimenko !!!", —подписал фотографию рэпер.

В комментариях знаменитости поздравляют пару. Отметим, что у пары уже есть три дочери: Ариэла, Лея и Майя.

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Фото:iamgeegun/instagram