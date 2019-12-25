Джазовый фестиваль стартует в "Царицыно"

Сегодня, 22 февраля, в музее-заповеднике "Царицыно" начинается джазовый фестиваль.
В программе примут участие ведущие джазмены Европы – саксофонист, кларнетист и вокалист Эльдар Цаликов и тромбонист, пианист и вокалист Карлос Сантана.
Сейчас они живут в Германии и играют в группе The Jungle. Вместе с ними российские джазмены исполнят песни Луи Армстронга, Сиднея Беше и многих других известных музыкантов.
Ранее мы сообщили, что в Петербурге пройдёт романтический концерт "Джаз под звёздами".
Фото: Pixabay
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