Джазовый фестиваль стартует в "Царицыно"

Он продлится до 24 февраля.

Сегодня, 22 февраля, в музее-заповеднике "Царицыно" начинается джазовый фестиваль.

В программе примут участие ведущие джазмены Европы – саксофонист, кларнетист и вокалист Эльдар Цаликов и тромбонист, пианист и вокалист Карлос Сантана.

Сейчас они живут в Германии и играют в группе The Jungle. Вместе с ними российские джазмены исполнят песни Луи Армстронга, Сиднея Беше и многих других известных музыкантов.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге пройдёт романтический концерт "Джаз под звёздами".

Фото: Pixabay